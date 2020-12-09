В Главном штабе покажут культовый «глянец» XX века от лауреата «Оскара»

Выставка именитого фотографа Сесила Битона впервые пройдёт в России. С 9 декабря в Главном штабе можно посмотреть фото Одри Хепберн, Греты Грабо, Мэрилин Монро, Твигги — самых магнетических персон прошлого века. Кураторы предлагают нам увидеть в ретроспективе Сесила Битона своеобразную «кухню», где в XX веке производили «ярких, притягательных личностей». Среди более ста экспонатов будут не только ключевые «глянцевые» вещи, но и работы с пометками, следами ретуши из тех времен, когда не было «фотошопа». Будет и раздел со съемками «Русских балетов» — реверанс нашим традиционным ценностям.

Сесил Битон (1904 — 1980) — фотограф, сценограф и дизайнер, получивший «Оскар» за фильм «Моя прекрасная леди», был официальным фотографом британской королевской семьи. Так что речь не об обычном многотиражном глянце. Битон был специалистом по режиссуре эффектных появлений «звезды» на мероприятии или в прессе — считается, что у него получалось виртуозно сочетать умение старой аристократии держать себя с новым послевоенным миром, где привычным денди не было места.



В непростой период пандемии в Главный штаб удалось привезти работы из архива студии фотографа, лондонского Музея Виктории и Альберта, архивов ведущих глянцевых журналов. В общем, винтажный глянец и конструирование образов «звёзд».



Выставка «Сесил Битон и культ звезд» пройдёт в Большом белом зале Главного штаба с 9 декабря 2020 по 14 марта 2021.



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Анастасия Семенович

