Следователи считают, что вора в законе Япончика убили из-за «личной неприязни», которая тянулась с восьмидесятых годов прошлого века

Следственный комитет РФ выяснил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала «личная неприязнь» другого вора в законе — Ильи Симонии (Махо). Об этом в интервью «Коммерсанту» 8 декабря рассказал зампредседателя СК Ростислав Рассохов.
«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области. Информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана, в ходе расследования не получена»,— подчеркнул Рассохов.
Вячеслав Иваньков был убит 28 июля 2009 года на выходе из ресторана «Тайский слон» в Москве. В него стреляли из снайперской винтовки из автомобиля, припаркованного неподалеку. Подозреваемых в убийстве задержали весной 2020 года. «Все лица, причастные к организации и совершению убийства, были установлены, четверо из них арестованы, местонахождение остальных устанавливается. Все они уроженцы Закавказья», - заявил Рассохов.