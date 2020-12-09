Следователи считают, что вора в законе Япончика убили из-за «личной неприязни», которая тянулась с восьмидесятых годов прошлого века

Следственный комитет РФ выяснил, что мотивом убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик стала «личная неприязнь» другого вора в законе — Ильи Симонии (Махо). Об этом в интервью «Коммерсанту» 8 декабря рассказал зампредседателя СК Ростислав Рассохов.

«Основным мотивом убийства Иванькова являлась личная неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области. Информация о том, что обвиняемые в убийстве Япончика причастны к смерти Деда Хасана, в ходе расследования не получена»,— подчеркнул Рассохов.

