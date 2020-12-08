О сложных технологиях, с которыми нам предстоит жить завтра, просто расскажут всем желающим

С 15 по 20 декабря пройдет шестидневный фестиваль науки и технологий «Просто». 15 ученых, 4 лектория, все бесплатно и онлайн. Название фестиваля — как бы обещание, что про нейроинтерфейсы, беспилотники, искусственный интеллект, квантовые вычисления поведают максимально доступно. 12+

««Просто» — фестиваль про то, с чем нам жить завтра, но на что можно посмотреть уже сегодня», — говорят организаторы, Университет Иннополис. Иннополис — город-спутник Казани, созданный специально для айтишников. В тамошнем университете преподают российские и зарубежные ученые, лекции — только на английском. Одна из фестивальных лекций, кстати, тоже будет на английском — но с переводом. Иногда и на русском-то сложновато понимать про новые технологии, но «Иннополис» пригласил тяжелую артиллерию научного популяризаторства. Например, о том, как в диагностике и лечении помогает виртуальная реальность, расскажет нейробиолог и научный журналист Ася Казанцева.

Будут ученые из разных университетов, среди них даже тренер по компьютерной криминалистике — эксперт по русским (и прочим) хакерам. Растолкуют, как изнутри устроен голосовой помощник; как мозг передает сообщение компьютеру; как битлы повлияли на создание компьютерной томографии и как объяснить сложную физику на примере простого мороженого. А также — так ли нам позарез нужен Большой адронный коллайдер и знания о черных дырах. И еще — о том, во что конкретное уже воплотились разработки ученых Университета Иннополис, ради которых (и ученых и разработок) целый город был построен.



Постигаем наше технологичное «завтра» с 15 по 20 декабря, программа и регистрация на сайте.



Александра Шеромова

