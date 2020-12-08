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Слова Black guy прервали матч между ПСЖ и «Истанбулом» в Париже. Разгорается расистский скандал

Матч группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ (Париж) - «Истанбул» (Стамбул) был прерван из-за расистского скандала. По ходу встречи, которая проходила во вторник, 8 декабря, в столице Франции, помощник главного судьи Себастьян Колцеску (Румыния) назвал игрока турецкой команды Демба Ба Black guy («Черный парень»). «Ты же никогда не говоришь белому - вот этот белый игрок, а почему ты обращаясь ко мне, к темнокожему игроку, говоришь - вот этот чёрный игрок?» - возмутился Демба.

Футболисты «Истанбула» обвинили рефери в расизме и в знак протеста покинули поле. Вслед за ними в раздевалку ушли и игроки ПСЖ.

В официальном твиттере «Истанбула» появилась запись: «Нет расизму».

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Комментарии (1)

virusanet
если чел чёрный, то он чёрный.
зачем обижаться, что таким уродился?
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