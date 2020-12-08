Матч группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ (Париж) - «Истанбул» (Стамбул) был прерван из-за расистского скандала. По ходу встречи, которая проходила во вторник, 8 декабря, в столице Франции, помощник главного судьи Себастьян Колцеску (Румыния) назвал игрока турецкой команды Демба Ба Black guy («Черный парень»). «Ты же никогда не говоришь белому - вот этот белый игрок, а почему ты обращаясь ко мне, к темнокожему игроку, говоришь - вот этот чёрный игрок?» - возмутился Демба.
Расистский скандал в Париже!— Матч ТВ (@MatchTV) December 8, 2020
«Истанбул» покинул поле в матче с «ПСЖ»:https://t.co/dxu0HWFfHA pic.twitter.com/bSpXPQF4RC
Футболисты «Истанбула» обвинили рефери в расизме и в знак протеста покинули поле. Вслед за ними в раздевалку ушли и игроки ПСЖ.
В официальном твиттере «Истанбула» появилась запись: «Нет расизму».
✊🏻✊🏿 NO TO RACISM | #Respect pic.twitter.com/Ic1BzfANoi— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020