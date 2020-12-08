Поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии». Втреча, которая прошла во вторник, 8 декабря, в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 1:2.
Все, матч окончен. #ЗенитБоруссия pic.twitter.com/b0BxxNoZvp— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) December 8, 2020
Первым забил нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси на 16-й минуте с передачи Александра Сутормина. Немецкая команда ответила точными ударами Лукаша Пишчека на 68-й минуте и Акселя Витселя на 78-й.
Таким образом, «Зенит» завершил групповой этап Лиги чемпионов с пятью поражениями и одной ничьей.
Всего петербуржцы заработали в текущем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира 16,15 млн евро: 15,25 млн - за само участие в групповом этапе и 0,9 млн - за единственную ничью.
Следующий матч «Зенит» проведет 12 декабря в РПЛ против «Динамо». Игра пройдёт в Петербурге.