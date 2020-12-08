FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -3
73.66р89.20р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
14
Печать

«Зенит» проиграл «Боруссии». Петербуржцы уступили в пяти матчах из шести на групповом этапе Лиги чемпионов

Поражением завершился для футбольного клуба «Зенит» заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии». Втреча, которая прошла во вторник, 8 декабря, в Санкт-Петербурге, закончилась со счётом 1:2.

Первым забил нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси на 16-й минуте с передачи Александра Сутормина. Немецкая команда ответила точными ударами Лукаша Пишчека на 68-й минуте и Акселя Витселя на 78-й.

Таким образом, «Зенит» завершил групповой этап Лиги чемпионов с пятью поражениями и одной ничьей.

Всего петербуржцы заработали в текущем розыгрыше самого престижного европейского клубного турнира 16,15 млн евро: 15,25 млн - за само участие в групповом этапе и 0,9 млн - за единственную ничью.

Следующий матч «Зенит» проведет 12 декабря в РПЛ против «Динамо». Игра пройдёт в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Алекс81
Унесли очко из ЛЧ
SU LUX INN
заголовок, как обычно на фонтанке, слегка Тенденциозный! "Петербуржцы уступили в пяти матчах из шести" - знаете, это как у Человека, у которого стакан всегда наполовину пуст! и так Времена нелегкие - могли бы сформулировать более оптимистично! например "Петербуржцы в одном матче из шести не уступили Сопернику! Молодцы!"
alexspb
Вспоминаю старика Швондера: "Это какой-то... позор."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний