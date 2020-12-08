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Глава Минздрава: Около 2,8 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ. Первые партии вакцины дошли до половины регионов

В России развернуто 33 тысячи только реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Он уточнил, что около 2,8 тысяч человек находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Также Мурашко рассказал об успехах по распространению отечественной вакцины от коронавируса. Около половины российских регионов получили первые партии препарата, поставки в остальные начнутся после 10 декабря. По его словам, после Москвы вакцинацию смогут начать в Подмосковье, Новосибирской области и Республике Коми. Однако конкретных дат министр не назвал.

Владимир Путин дал указание начать массовую вакцинацию на этой неделе, однако, судя по всему, до этого еще далеко. В Петербург, как рассказал губернатор Александр Беглов, пока поступали только малые партии вакцины исключительно для медиков. К Новому году ждут поставку 50 тысяч доз, однако они тоже достанутся представителям группы риска.

В итоге город должен получить полмиллиона доз вакцины, однако точно неизвестно — когда. Да и это вряд ли позволит привить всех, учитывая, что, только по официальным данным, в Петербурге проживают более пяти миллионов человек.

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Комментарии (3)

264516451
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Заранее большое человеческое спасибо.
virusanet
/Он уточнил, что около 2,8 тысяч человек находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ)/

в марте в стране было 45000 аппаратов ИВЛ.
для чего?

хе-хе.
spb7771250
В общем, чего-то массового можно ожидать к лету... Грустно это...
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