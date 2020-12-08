Глава Минздрава: Около 2,8 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ. Первые партии вакцины дошли до половины регионов

В России развернуто 33 тысячи только реанимационных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет ТАСС.



Он уточнил, что около 2,8 тысяч человек находятся на аппаратах искуственной вентиляции легких (ИВЛ). Также Мурашко рассказал об успехах по распространению отечественной вакцины от коронавируса. Около половины российских регионов получили первые партии препарата, поставки в остальные начнутся после 10 декабря. По его словам, после Москвы вакцинацию смогут начать в Подмосковье, Новосибирской области и Республике Коми. Однако конкретных дат министр не назвал.

