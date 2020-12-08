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Режиссер «Бала вампиров» поставил в Театре музкомедии мюзикл о вьетнамской войне

11, 12, 13 и 29 декабря на Большой сцене Театра музыкальной комедии пройдет премьера мюзикла «Мисс Сайгон». Новая постановка — результат усилий международной команды во главе с режиссером Корнелиусом Балтусом, ранее поставившим в Театре музыкальной комедии успешный «Бал вампиров».

эскиз декораций
эскиз декорацийФото: предоставлено театром

Сюжет мюзикла Клода-Мишеля Шёнберга и Алена Бублиля, созданного в конце 80-х гг., вдохновлен оперой Джакомо Пуччини «Мадам Батерфляй». Его действие разворачивается на фоне войны во Вьетнаме, главные герои — местная девушка Ким и американский солдат Крис.

«Я хочу сделать акцент на истории настоящей любви между молодой вьетнамской девушкой и американским солдатом, а также о жертвенной любви матери к сыну. Моя «Мисс Сайгон» – это история о силе любви и о трагической судьбе этого прекрасного, невинного, доверчивого, юного создания. Естественно, мощная музыка и удивительное либретто останутся неизменными. Но в нашем шоу мы используем совершенно новую визуальную концепцию и введем необычных мифологических персонажей, чтобы усилить драматическую составляющую в развитии этой истории», — рассказывает режиссер.

В уникальной сценографии, придуманной японской художницей Йоко Сеама, отсылки к традиционному искусству оригами и культуре Вьетнама соединились с самыми современными технологическими решениями. Костюмы персонажей разработал венгерских художник Кентаур, ранее также работавший над «Балом вампиров». Сочетание строгих линий американской военной формы и элементов традиционного вьетнамского костюма стало воплощением одного из ключевых мотивов сюжета: трагического столкновения двух радикально отличающихся культур.

Еще одной изюминкой проекта станут уникальные флейты, которые привнесут на петербургскую сцену очарование далекой азиатской страны. Музыкальный руководитель и дирижер проекта — Алексей Нефедов, балетмейстер — Ванни Вискузи.

18+

Алёна Палатченко

эскиз декораций
эскиз декорацийФото: предоставлено театром

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