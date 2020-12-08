Стрельба и задержание без правовых прелюдий. Депутаты одобрили поправки в закон о полиции

Законопроект, существенно расширяющий полномочия полицейских, прошёл первое чтение в Государственной думе. Информация об этом 8 декабря появилась в карточке инициативы.
Сотрудников полиции предлагается избавить от правовых прелюдий и разрешить им не представляться при необходимости незамедлительно остановить преступление или правонарушение. Демонстрировать служебное удостоверение придётся, но уже после пресечения и задержания.
Аналогичный порядок предложено распространить на ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью сотрудника. Кроме того, «иные действия гражданина, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника» позволят полицейским применять служебное оружие.
Если инициативу примут в действующей редакции, то в пункте о досмотре граждан, личных вещей и автомобилей слова «при наличии данных о том» заменят на «если имеются основания полагать» о причастности лица к противоправным действиям. Ещё одна возможная замена: «проникновение» вместо «входа в жилище». Проникновение предложено разрешить не только для задержания подозреваемых, но и тех, кто был застигнут на месте преступления (или деяния, содержащего признаки преступления), или на кого указали очевидцы.
Поправки к законопроекту ждут к 6 января. Один из соавторов первого базового закона МВД РФ, адвокат Вадим Клювгант, специально для «Фонтанки» разобрал поправки — когда можно вскрывать и стрелять, и за это ничего не будет.