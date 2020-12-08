Стрельба и задержание без правовых прелюдий. Депутаты одобрили поправки в закон о полиции

Законопроект, существенно расширяющий полномочия полицейских, прошёл первое чтение в Государственной думе. Информация об этом 8 декабря появилась в карточке инициативы.



Сотрудников полиции предлагается избавить от правовых прелюдий и разрешить им не представляться при необходимости незамедлительно остановить преступление или правонарушение. Демонстрировать служебное удостоверение придётся, но уже после пресечения и задержания.



Аналогичный порядок предложено распространить на ситуации, когда возникает угроза жизни или здоровью сотрудника. Кроме того, «иные действия гражданина, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника» позволят полицейским применять служебное оружие.

