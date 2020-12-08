«Клеточную делегацию», «Дитя века» и другие скульптуры установят на Невском проспекте к Новому году

На Невском откроется выставка скульптур современных петербургских художников «Сквозь проспект». 13 работ, размещенных в специальных прозрачных тумбах, установят на участке от Литейного проспекта до Малой Конюшенной улицы. Монтаж первой конструкции начнётся вечером 8 декабря: её расположат у Гостиного двора. Все работы планируется разместить в течение недели, установка будет проходить в ночное время.



Как пояснили «Фонтанке» в комитете по градостроительству и архитектуре 8 декабря, авторы могли выбрать любой материал, из которого они хотели бы сделать скульптуру, и не ограничивать себя в тематике. В результате в центре появятся инсталляции «Клеточная делегация» Константина фон Рибена, «Путь Сизифа» Светланы Мельниченко, «Форма контекста» Павла Тихомирова, «Дитя века» Михаила Едомского и «Танец птиц» Александра Кита, «Глубина» Вадима Игнатова и другие. Впрочем, будет и вполне конкретный (во всяком случае, судя по названию) «Дед Мороз» Виктора Вотского.

