Ленобласть торопится за Москвой в зиму. В Петербурге морозы ждут лишь через сутки

Серьезные заморозки обещают синоптики 47-му региону этой ночью. Как сообщает 8 декабря 47news, уже завтра, 9 декабря, температура воздуха ночью снизится до -6...-11 градусов, а на востоке местами похолодает до -17. Днем ожидается от -3 до -8 градусов.



В Петербурге 9 декабря ночью столбик термометра опустится до до минус 7. А вот 10 декабря обещает подморозить до -10.



Накануне в столице России, по данным синоптиков, была самая холодная ночь с начала зимы: почти девять градусов со знаком минус — это абсолютный рекорд для нынешнего декабря.

