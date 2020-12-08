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Ленобласть торопится за Москвой в зиму. В Петербурге морозы ждут лишь через сутки

Серьезные заморозки обещают синоптики 47-му региону этой ночью. Как сообщает 8 декабря 47news, уже завтра, 9 декабря, температура воздуха ночью снизится до -6...-11 градусов, а на востоке местами похолодает до -17. Днем ожидается от -3 до -8 градусов.

В Петербурге 9 декабря ночью столбик термометра опустится до до минус 7. А вот 10 декабря обещает подморозить до -10.

Накануне в столице России, по данным синоптиков, была самая холодная ночь с начала зимы: почти девять градусов со знаком минус — это абсолютный рекорд для нынешнего декабря.

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Комментарии (2)

Жидослав Грызлов
К счастью, ненадолго мороз. Не нужны все эти холода и снег, даешь европейскую зиму как в прошлый раз. Слава глобальному потеплению.
BSB888
Наконец то, ещё бы снежку понакидало ☃️
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