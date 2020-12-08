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Через сайт «Русского афонского общества» начали продавать дипломы

На сайте «Русского афонского общества» теперь продают дипломы. Внимание на это обратил сотрудник штаба Навального в Петербурге Александр Шуршев. «Перестал Полтавченко (Георгий. — Прим. ред.) быть губернатором Петербурга, и теперь на сайте его «Русского афонского общества» поддельные дипломы и справки продают», — написал он в «Твиттере» 8 декабря.

Сайт Afonru.ru, указанный в ЕГРЮЛ общества и на сайте патриархии, переадресовывает на сайт организации, которая предлагает купить документы о получении высшего и среднего образования в вузах Петербурга и Москвы. Как выяснила «Фонтанка», информации о деятельности афонского общества на нем нет как минимум с октября 2020 года.

Председатель правления «Русского афонского общества» депутат Государственной думы Игорь Дивинский сообщил «Фонтанке», что произошла ошибка, и общество не смогло сохранить за собой сайт из-за пандемии. «Я сам на сайт давно не заходил и узнал об этом от вас. Сейчас я выяснил, что до нас пытались дозвониться в марте, но не смогли из-за пандемии. Для меня, конечно, это повод как для депутата задуматься о том, как устроено это законодательство: как они продают сайт с предыдущим названием, никого не спрося?»

По словам Дивинского, он будет просить патриархию убрать упоминание домена с их сайта: «Буду говорить с патриархом. Будем разбираться с этой проблемой».

По словам председателя правления «Русского афонского общества», сейчас организация занимается строительством скита на Валааме. «Денег мало, о жертвователях не могу сказать, потому что если о заслугах скажешь здесь, то их потом не зачтут там», — добавил он.

Согласно бухгалтерской отчетности, по итогам 2019 года чистая прибыль Афонского общества составила 1 млн рублей.

О строительстве скита на Ладожском озере с вертолетной площадкой «Фонтанка» писала в 2016 году. Тогда Дивинский утверждал, что деньги на строительство были собраны среди московских компаний. Подрядчиками работ выступали петербургские фирмы.

Русское Афонское общество существует с 2005 года. Организация жертвует средства на восстановление, реставрацию и строительство православных храмов на Святой Горе, помогает православным учебным заведениям, развивает связи с монашескими общинами Афона и популяризирует паломническое движение. В Афонском обществе состояли многие чиновники правительства города при губернаторе Георгии Полтавченко (сам он был попечителем общества).

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Высокий класс!
Даже не понятно кто кого ....
Anatolevich
- Мама, я трояк нашла.
- Отряхни спину, дура. Я в твои годы четвертной находила.
Урус-Баши
Вспоминается Гавайский Тихоокеанский университет, приобретеним диплома которого не брезговали некоторые известные бывшие петербуржцы. Кто-то считает, что такая бумажка и есть свидетельство наличия высшего образования.
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