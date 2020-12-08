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Площадь пожара на Мебельной выросла вдвое. Распространение огня остановили

Спасатели справились с распространением огня на станции техобслуживания в Приморском районе Петербурга. Об этом 8 декабря сообщили в ГУ МЧС по городу.

МЧС России

По данным ведомства, пожар на Мебельной улице, 2, корпус 2, локализован усилиями одиннадцати расчётов в половине пятого вечера. Последние полчаса огнеборцы работали по второму из пяти номеров сложности.

Огонь разгорелся в боксе на территории СТО, столб дыма наблюдают из Выборгского, Приморского районов, а также с Васильевского острова. Площадь возгорания с двухсот метров к моменту локализации выросла до 450 квадратных метров. Пожарные продолжают работать на Мебельной по повышенному номеру 1-бис.

«Сведений о пострадавших на данный момент не поступало», — добавили в МЧС.

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