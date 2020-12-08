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Систему распознавания людей по силуэту хотят запустить в Москве

Московские власти планируют внедрить в столичную систему видеонаблюдения технологию распознавания людей по силуэтам. Она должна помочь работе полиции, а также при анализе трафика.

Как сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы, в ведомстве намерены создать на базе закупаемого программного обеспечения модуль детектирования силуэтов людей. Он будет предназначен для работы правоохранительных органов и поможет при обработке видеоархивов, позволяя при расследованиях искать только «полезные» фрагменты видеозаписей, на которых присутствуют люди.

В департаменте подчеркнули, что модуль не дает возможности идентифицировать человека, а позволяет только зафиксировать факт наличия человеческого силуэта в кадре. «Силуэт человека не относится к категории персональных данных», — отметили в ведомстве.

Власти планируют использовать нововведение и для аналитических задач планирования городской инфраструктуры. С его помощью можно будет подсчитать трафик граждан на дорогах и транспортных узлах.

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Комментарии (1)

DMaster
Тогда это не распознавание, а детектирование людей.
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