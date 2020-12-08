Систему распознавания людей по силуэту хотят запустить в Москве

Московские власти планируют внедрить в столичную систему видеонаблюдения технологию распознавания людей по силуэтам. Она должна помочь работе полиции, а также при анализе трафика.



Как сообщает 8 декабря РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы, в ведомстве намерены создать на базе закупаемого программного обеспечения модуль детектирования силуэтов людей. Он будет предназначен для работы правоохранительных органов и поможет при обработке видеоархивов, позволяя при расследованиях искать только «полезные» фрагменты видеозаписей, на которых присутствуют люди.