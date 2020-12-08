Петербурженка попыталась ударить полицейского при задержании за кражу. Воровство и подрыв авторитета оценили в два года условно

Подробности этой истории 8 декабря приводит объединенная пресс-служба судов Петербурга. В октябре прошлого года горожанка заявилась в магазин косметики, но покупать ничего не собиралась. Ей приглянулись некоторые товары на сумму более двух с половиной тысяч рублей, которые она взяла с полки и ушла, не заплатив.

Подозреваемая в воровстве петербурженка дала волю эмоциям при задержании и добавила себе проблем. Помимо кражи ей вменили посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применение насилия в отношении представителя власти.

Возможно, на этом все бы и закончилось. Однако на следующий день она снова явилась в торговую точку. На этот раз выпившая. Работники магазина вызвали полицию. На место происшествия прибыл уполномоченной 13-го отдела. Последний потребовал от нетрезвой женщины пройти с ним, но в ответ получил отказ, сдобренный порцией отборного мата. Свое возмущение она также попыталась выразить двумя ударами по ногам стража правопорядка, но он успел увернуться.



«Своими умышленными преступными действиями Б. унизила честь и достоинство Г. как представителя власти, нарушила нормальную деятельность органов власти, подорвала их авторитет перед обществом», — отметили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



За кражу и недопустимое поведение при задержании Красногвардейский райсуд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с аналогичным испытательным сроком. Затем ее освободили из-под стражи немедленно.



Примечательно, что месяцем ранее тот же суд приговорил ее к условному сроку за две кражи весной 2018 и 2019 годов.

