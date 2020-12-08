«Жизнь — сапожок непарный»: театр им. Ленсовета поставил спектакль по мемуарам Тамары Петкевич

12 и 13 декабря на Малой сцене Театра им. Ленсовета состоится премьера спектакля «Жизнь — сапожок непарный» по одноименной книге Тамары Петкевич. Режиссер — Инна Аронова.
Актриса, театровед, мемуаристка Тамара Петкевич –– личность для ленинградской и петербургской культуры легендарная. Ее называли последней великой сталинской зэчкой, инопланетной красавицей, в нее влюблялись ровесники, коллеги отца и лагерные охранники. Ей было 17 лет, когда ее отца, красного офицера, арестовали и вскоре расстреляли. В 1943 году уже саму Тамару арестовывают по доносу и отправляют в один из многочисленных лагерей. Там ей, 23-летней девушке, доведется встретить любовь всей жизни, потерять ребенка (сына отдадут в приемную семью) и стать актрисой.
Книга воспоминаний Тамары Петкевич «Жизнь — сапожок непарный» — прежде всего свидетельство о немыслимых событиях, которые человеческое сознание отказывается в себя вместить. Автор рассказывает обо всем без истерики, заламывания рук и надрыва — и эту интонацию создатели спектакля постараются перенести и на сцену. Тема ГУЛАГа здесь послужит лишь фоном. Основная же тема — способность человека, попавшего в совершенно безумные обстоятельства, найти способ сохранить в себе гуманизм, достоинство и любовь к людям. Героиню спасает театр, который открывает в ней актерский дар, голос и силу.
Начало в 19:30.
16+
Наталия Эфендиева