«Наказывали и будем наказывать». Роспотребнадзор не против массовых мероприятий, но не таких, как в Петербурге

В России не будут вводить тотальный запрет на зрелищные мероприятия при соблюдении мер предосторожности, но и искушать людей массовыми концертами не нужно. Такую позицию высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова 8 декабря

«Сегодня нет запрета тотального на проведение чего-либо... и, наверное, это и не нужно», — цитирует заявление Поповой РИА Новости.

Глава надзорного ведомства также прокомментировала концерты в Москве и Петербурге, после которых заговорили о возможных нарушениях коронавирусных ограничений. По оценке Поповой, организаторы не должны «провоцировать людей» на причинение вреда здоровью. «Мы наказывали и будем наказывать за это», — резюмировала Попова и призвала всех соблюдать меры для борьбы с вирусом.