Руководители двух главных российских научных фондов — РФФИ и РНФ — договорились об условиях объединения. Гуманитарии встревожены

Российский научный фонд (РНФ) и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) согласовали основные подходы к объединению. Об этом сообщается на сайте Минобрнауки 8 декабря.
Директор РНФ Александр Хлунов и председатель Совета РФФИ Владислав Панченко подписали совместное заявление.
«Одним из основных принципов объединения Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований, по обоюдному мнению их руководителей, станет использование «лучших практик» работы обоих фондов. Это, прежде всего, широкая доступность грантовых программ, наличие обязательств грантополучателей по достижению научных результатов, ориентация на качество научных результатов, квалифицированная экспертиза, открытость деятельности», — уточнили в ведомстве.
Планируется, что проводимые РФФИ конкурсы будут своевременно замещены соответствующими конкурсами РНФ.
О ликвидации РФФИ 23 ноября объявил российский премьер Михаил Мишустин. Проводя оперативное совещание с вице-премьерами, он предложил «укрупнить ряд институтов развития».
На сайте Российской общественной инициативы начался сбор подписей против ликвидации Российского фонда фундаментальных исследований. «РФФИ — почти единственный фонд, который поддерживает гуманитарные дисциплины. В РНФ поддерживаются только очень небольшое количество таких исследований, и небольшим научным группам и отдельным лабораториям не получить эти гранты», — говорится в обращении.