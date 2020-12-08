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Госдума защитит личную жизнь судей, прокуроров, следователей, тюремщиков, военных и многих других от посягательств в интернете

Группа депутатов решила бороться против несанкционированной публикации сведений о деятельности и личных данных сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, а также военнослужащих.

«Законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности», — сообщается 8 декабря на сайте Госдумы.

Авторы инициативы посетовали на то, что сейчас в интернете публикуются, например, сведения о частной жизни силовиков, что может негативно влиять на их работу. Документом прописаны и исключения, когда лицо само дает согласие на предоставление информации, а также если сведения выявлены в ходе расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

«Законопроект касается судей, прокуроров, следователей и других работников, ведущих оперативно-разыскные мероприятия, а также сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и военнослужащих, принимавших участие в контртеррористических мероприятиях, спецоперациях и «охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности», — уточняет «Российская газета».

Законопроект подготовила группа депутатов во главе с «единороссом» и председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василием Пискаревым.

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Комментарии (10)

efela
Шикарный проект. Следующим будет учреждение "Министерства правды"?
Cashmare
то есть, если вся страна знает, что у шойгу есть дочь, то теперь всем срочно приказано забыть, а кто не забыл - того посодють?
вадики
Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так все люди. Несчастные. И нет жизни. Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и - пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное...
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