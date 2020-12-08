Госдума защитит личную жизнь судей, прокуроров, следователей, тюремщиков, военных и многих других от посягательств в интернете

Группа депутатов решила бороться против несанкционированной публикации сведений о деятельности и личных данных сотрудников правоохранительных и контролирующих органов, а также военнослужащих.



«Законопроектом предлагается установить возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности», — сообщается 8 декабря на сайте Госдумы.



Авторы инициативы посетовали на то, что сейчас в интернете публикуются, например, сведения о частной жизни силовиков, что может негативно влиять на их работу. Документом прописаны и исключения, когда лицо само дает согласие на предоставление информации, а также если сведения выявлены в ходе расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.

