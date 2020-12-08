Учёные СПбГУ сделали шаг к отгадке вопроса о зарождении жизни. Они впервые обнаружили природные циклофосфаты — возможные предшественники фосфорсодержащих молекул, которые участвовали в формировании первичной жизни на нашей планете. Как сообщает 8 декабря пресс-служба СПбГУ, исследование, выполненное при поддержке Российского научного фонда, опубликовано в журнале Geology.
Циклофосфаты — химически активные фосфорсодержащие соединения — найдены в горных породах бассейна Мёртвого моря. Они широко используются в промышленности, но в природе их не встречали. При разрушении их химической структуры выделяется энергия, способная инициировать синтез фосфорорганических соединений, поэтому они считаются главными кандидатами на роль фосфорсодержащего агента для образования молекул. А уже из них миллиарды лет назад сформировалась первичная жизнь.
Что касается появления самих циклофосфатов, они могли образоваться в очагах геотермальной активности и во время метеоритных бомбардировок Земли. Как раз в бассейне Мёртвого моря происходили высокотемпературные геологические процессы. Таким образом, горные породы этой местности можно рассматривать как систему, воспроизводящую образование фосфорсодержащих веществ на ранних стадиях эволюции Земли.
«Редкость фосфидов в современной литосфере не означает, что они не были распространены на Земле ранее, так как геохимическая среда миллиарды лет назад значительно отличалась от сегодняшней. Со временем атмосфера Земли все больше насыщалась кислородом, и окисление в новой среде могло привести к образованию циклофосфатов», — рассказывает руководитель проекта Сергей Бритвин, доктор геолого-минералогических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.