Учёные СПбГУ сделали шаг к отгадке вопроса о зарождении жизни. Они впервые обнаружили природные циклофосфаты — возможные предшественники фосфорсодержащих молекул, которые участвовали в формировании первичной жизни на нашей планете. Как сообщает 8 декабря пресс-служба СПбГУ, исследование, выполненное при поддержке Российского научного фонда, опубликовано в журнале Geology.

Циклофосфаты — химически активные фосфорсодержащие соединения — найдены в горных породах бассейна Мёртвого моря. Они широко используются в промышленности, но в природе их не встречали. При разрушении их химической структуры выделяется энергия, способная инициировать синтез фосфорорганических соединений, поэтому они считаются главными кандидатами на роль фосфорсодержащего агента для образования молекул. А уже из них миллиарды лет назад сформировалась первичная жизнь.