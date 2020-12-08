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Адвокат Ефремова просит отменить приговор и пересмотреть дело. Он недоволен экспертизами

Защита Михаила Ефремова в кассационной жалобе просит отменить приговор актеру и отправить его дело на пересмотр. Адвокат Андрей Алёшкин, представляющий интересы Ефремова, считает, что эксперт в своих показаниях вышел за пределы проведенной им экспертизы.

Как сообщает 8 декабря ТАСС, в кассационной жалобе адвокат просит отменить приговор, вынесенный Ефремову Пресненским районным судом Москвы 8 сентября, и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 22 октября и вернуть дело на пересмотр в суд первой инстанции в другом составе. Алёшкин подтвердил изданию свою просьбу, но отметил, что формулировки еще не согласованы с Ефремовым.

«Прежде чем подавать эту жалобу именно с такими формулировками или с другими, необходимо согласование Михаила Олеговича», — сказал адвокат.

В жалобе Алёшкин указывает, что в ходе экспертизы не ставился вопрос, был ли потерпевший Захаров пристегнут ремнем безопасности, но при этом следователь задал его эксперту на допросе в суде, фактически подменив «назначение и проведение комплексной экспертизы допросом эксперта». В связи с этим, по мнению адвоката, показания эксперта по этому вопросу должны быть исключены и назначена комиссионная судебная медико-автотехническая экспертиза.

Помимо этого судмедэкспертиза выявила в головном мозге Захарова новообразования, но не было установлено, как они могли повлиять на его способность управлять автомобилем. Не было исследовано и то, принимал ли потерпевший в связи с этим какие-то препараты, которые могут влиять на возможность безопасно управлять машиной, и не была допрошена Ирина Стерхова, которая более 20 лет жила с Захаровым и могла прояснить эту ситуацию, отмечает адвокат.

Ранее Алёшкин сообщал, что Ефремов не будет просить Владимира Путина о помиловании в этом году, поскольку социальное отношение к этому в обществе ещё не созрело. Этот вопрос защита рассчитывает поднять к 9 Мая.

Как признал суд, 8 июня в центре Москвы Ефремов, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем Jeep Grand Cherokee, врезался в фургон LADA. Водитель «Лады» Сергей Захаров погиб. Актер сперва признался и раскаялся, но затем отказался от своих слов. Адвокаты обеих сторон — Александр Добровинский и Эльман Пашаев — в результате были лишены адвокатского статуса, а приглашенные Пашаевым свидетели получили уголовные дела за дачу ложных показаний. В итоге Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, который затем сократили до 7,5 лет.

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Комментарии (3)

sakorol
сосут бабки с Миши
Савва Морозов
а ведь дободаются до условки. потерпевшим оплатил. вряд ли Путин помилует.
MuCephei_88
Недоактеришка еще надеется отмазаться. Видимо, поэтому он в колонии такой активный весь и бодрый.
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