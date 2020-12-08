В Кремле ответили на сюжет ЧГТРК «Грозный»: Оправдать убийство французского учителя невозможно

В Кремле считают, что оправдать убийство французского учителя невозможно, такие действия являются неприемлемыми. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после выхода репортажа с похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, в котором молодого человека называют «жертвой провокации».
«Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелирует с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по «Интерфаксу»).
Накануне у Пескова также спросили, знает ли он о похоронах Анзорова в Чечне. Он ответил, что он не в курсе, «насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли». Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ назвал убийство французского учителя террористическим актом.
Анзорова похоронили в минувшие выходные в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. ЧГТРК «Грозный» выпустил репортаж с траурной церемонии, в котором молодого человека называют «жертвой провокации» и «богобоязненным юношей», который «не смог совладать с задетыми чувствами».