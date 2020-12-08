В Кремле ответили на сюжет ЧГТРК «Грозный»: Оправдать убийство французского учителя невозможно

В Кремле считают, что оправдать убийство французского учителя невозможно, такие действия являются неприемлемыми. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после выхода репортажа с похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, в котором молодого человека называют «жертвой провокации».



«Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелирует с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по «Интерфаксу»).

