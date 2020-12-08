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В Кремле ответили на сюжет ЧГТРК «Грозный»: Оправдать убийство французского учителя невозможно

В Кремле считают, что оправдать убийство французского учителя невозможно, такие действия являются неприемлемыми. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после выхода репортажа с похорон Абдуллаха Анзорова в Чечне, в котором молодого человека называют «жертвой провокации».

«Вы знаете, что государственные каналы дают разные точки зрения. Эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной, и той точкой зрения, которая коррелирует с позицией на абсолютное осуждение этого убийства и неприемлемость подобных действий», — сказал пресс-секретарь главы государства (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне у Пескова также спросили, знает ли он о похоронах Анзорова в Чечне. Он ответил, что он не в курсе, «насколько достоверна информация о том, что они были и как они прошли». Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ назвал убийство французского учителя террористическим актом.

Анзорова похоронили в минувшие выходные в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. ЧГТРК «Грозный» выпустил репортаж с траурной церемонии, в котором молодого человека называют «жертвой провокации» и «богобоязненным юношей», который «не смог совладать с задетыми чувствами».

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин (пригород Парижа), по данным местной полиции, 18-летний выходец из России Абдуллах Анзоров обезглавил учителя истории Самюэля Пати, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo.

Анзорова застрелили полицейские. По словам главы антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Ведется расследование.

После случившегося французский президент Эммануэль Макрон заявил, что государство продолжит защищать свободу во всех ее проявлениях. Его заявление раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров. Вскоре Францию потрясли теракты в Ницце и Авиньоне.

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