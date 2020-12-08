В Петербурге задержаны два капитана полиции. Они обидели проститутку, обратившуюся за помощью

Женщина, работающая в неофициальном интим-салоне, обратилась в отдел полиции после того, как у нее отобрали паспорт. Нежелание быть добрыми самаритянами для двух капитанов обернулось уголовным делом о взятке.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 8 декабря, заявительница пришла в 36-й отдел полиции на улице Есенина, 2, вечером в субботу. Женщина жаловалась, что у нее отобрали паспорт в интим-салоне на улице Есенина, 1, корпус1, где она работает.



По предварительной информации, дежурный сначала добился того, чтобы она написала заявление о том, что просто потеряла документ, а затем сообщил просящей о помощи, что составит в отношении нее протокол об административном правонарушении о «занятии проституцией». Вне правового поля женщине позволили бы остаться 40 тысяч рублей. Она позвонила знакомому, и была достигнута договоренность о встрече в кальянной по соседству в воскресенье. Там при передаче указанной суммы, по имеющейся информации, был задержан капитан Романенко — прикомандированный водителем к дежурной части. В понедельник, 7 декабря, сотрудники УСБ ГУ МВД задержали также дежурного 36-го отдела полиции, капитана Тишкова.

