FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

В Петербурге задержаны два капитана полиции. Они обидели проститутку, обратившуюся за помощью

Женщина, работающая в неофициальном интим-салоне, обратилась в отдел полиции после того, как у нее отобрали паспорт. Нежелание быть добрыми самаритянами для двух капитанов обернулось уголовным делом о взятке.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 8 декабря, заявительница пришла в 36-й отдел полиции на улице Есенина, 2, вечером в субботу. Женщина жаловалась, что у нее отобрали паспорт в интим-салоне на улице Есенина, 1, корпус1, где она работает.

По предварительной информации, дежурный сначала добился того, чтобы она написала заявление о том, что просто потеряла документ, а затем сообщил просящей о помощи, что составит в отношении нее протокол об административном правонарушении о «занятии проституцией». Вне правового поля женщине позволили бы остаться 40 тысяч рублей. Она позвонила знакомому, и была достигнута договоренность о встрече в кальянной по соседству в воскресенье. Там при передаче указанной суммы, по имеющейся информации, был задержан капитан Романенко — прикомандированный водителем к дежурной части. В понедельник, 7 декабря, сотрудники УСБ ГУ МВД задержали также дежурного 36-го отдела полиции, капитана Тишкова.

Следственным отделом СК по Выборгскому району возбуждено уголовное дело по статье 290, часть 5 (получение взятки группой лиц) УК РФ.

Решается вопрос об избрании сотрудникам меры пресечения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

Бубльгум
"неофициальный интим салон"... А у нас есть официальные???
Айлбибэк Асталавистович
"...Женщина, работающая в неофициальном интим-салоне"
Т.е. в городе есть и официальные интим-салоны? ))) Аффтар, напиши адресок. )))
Mafioza
Проститутка пришла в полицию с заявлением на сутенеров,ей пригрозили административкой(с чем барышня легкого поведения никогда видимо раньше не сталкивалась:)раз согласилась откупится аж за 40 тыщ и сделав звонок другу-пришли на встречу,но не одни,а с кузнецом от УСБ..какая красивая история про честную проститутку,которая словила двух оборотней:)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний