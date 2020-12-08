Смольный запретил петербуржцам гулять по воде до середины января

Правительство Петербурга своим постановлением запретило выходить на лёд водоёмов до 15 января 2021 года. Если до этого времени ничего толком не замёрзнет, запрет будет продлён. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Смольного.



«В Петербурге устанавливается стабильная минусовая температура. Водоемы начинают покрываться коркой льда. Спасатели переходят на зимний режим несения дежурств. По данным Гидрометцентра, в этом году начало ледообразования на Финском заливе, реке Неве, других водных объектах города прогнозируется на конец декабря», — сообщили в пресс-службе.

