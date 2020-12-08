Хотя период миграции у лосей закончился, за последние дни выросло число сообщений о происшествиях с ними на территории Ленинградской области.
На трассе «Сортавала» под Приозерском 8 декабря под машину попал лось. «Водитель жив, лось мёртв», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, ДТП случилось ещё затемно, когда неожиданно выскакивающее из леса животное заранее заметить почти невозможно.
5 декабря ещё один лось погиб в ДТП на трассе «Кола», а 30 ноября в районе Грузино сохатого сбила электричка.
Лоси сейчас не такие активные, как в начале осени — гон у них закончился в середине октября, — но их всё равно можно встретить и на дорогах, и в лесу даже близко к городу. Об этом «Фонтанке» рассказывал зоолог Павел Глазков, комментирую фотографии петербургского художника, который встретил лосиху во время лесной прогулки в конце ноября.