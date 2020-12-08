Хотя период миграции у лосей закончился, за последние дни выросло число сообщений о происшествиях с ними на территории Ленинградской области.

На трассе «Сортавала» под Приозерском 8 декабря под машину попал лось. «Водитель жив, лось мёртв», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, ДТП случилось ещё затемно, когда неожиданно выскакивающее из леса животное заранее заметить почти невозможно.