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Лоси должны бы уже успокоиться, но они продолжают гибнуть от встреч с транспортом

Хотя период миграции у лосей закончился, за последние дни выросло число сообщений о происшествиях с ними на территории Ленинградской области.

На трассе «Сортавала» под Приозерском 8 декабря под машину попал лось. «Водитель жив, лось мёртв», — сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вероятно, ДТП случилось ещё затемно, когда неожиданно выскакивающее из леса животное заранее заметить почти невозможно.

5 декабря ещё один лось погиб в ДТП на трассе «Кола», а 30 ноября в районе Грузино сохатого сбила электричка.

Лоси сейчас не такие активные, как в начале осени — гон у них закончился в середине октября, — но их всё равно можно встретить и на дорогах, и в лесу даже близко к городу. Об этом «Фонтанке» рассказывал зоолог Павел Глазков, комментирую фотографии петербургского художника, который встретил лосиху во время лесной прогулки в конце ноября.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
если губернатор и роспотребнадзор по радио и видеоконференцсвязи призовут несносных к порядку, то им просто будет некуда деваться, как выполнять
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