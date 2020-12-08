FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Авторы «Хода королевы» экранизируют «Камеру обскура» Набокова. Выбор актрисы на главную роль очевиден

Создатели сериала «Ход королевы» снимут фильм по роману Владимира Набокова «Камера обскура». Как пишет издание IndieWire со ссылкой на режиссёра сериала Скотта Фрэнка, главную роль вновь исполнит актриса Аня Тейлор-Джой.

Режиссер намерен снять нуар, притом с «фильмом внутри фильма». Сюжет «Камеры обскура» выстроен вокруг отношений искусствоведа Кречмара, 16-летней Магды и её любовника. В дальнейшем тема была развита Набоковым в «Лолите». В какие сроки планируется снять картину и кто претендует на главные мужские роли, пока что не сообщается.

«Ход королевы», в котором Аня Тейлор-Джой сыграла гениальную шахматистку Бет Хармон, стал самым популярным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix за всю её историю. Экранизация одноимённого романа Уолтера Тевиса оказалась столь востребованной у зрителей, что сразу после выхода проекта количество Google-запросов «как играть в шахматы» достигло девятилетнего пика.

Вместе с кинокритиком и шахматистом Максимом Андреевым «Фонтанка» подробно разбирала сериал-сенсацию, консультантом на съёмках которого выступал Гарри Каспаров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний