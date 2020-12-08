Авторы «Хода королевы» экранизируют «Камеру обскура» Набокова. Выбор актрисы на главную роль очевиден

Создатели сериала «Ход королевы» снимут фильм по роману Владимира Набокова «Камера обскура». Как пишет издание IndieWire со ссылкой на режиссёра сериала Скотта Фрэнка, главную роль вновь исполнит актриса Аня Тейлор-Джой.
Режиссер намерен снять нуар, притом с «фильмом внутри фильма». Сюжет «Камеры обскура» выстроен вокруг отношений искусствоведа Кречмара, 16-летней Магды и её любовника. В дальнейшем тема была развита Набоковым в «Лолите». В какие сроки планируется снять картину и кто претендует на главные мужские роли, пока что не сообщается.
«Ход королевы», в котором Аня Тейлор-Джой сыграла гениальную шахматистку Бет Хармон, стал самым популярным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix за всю её историю. Экранизация одноимённого романа Уолтера Тевиса оказалась столь востребованной у зрителей, что сразу после выхода проекта количество Google-запросов «как играть в шахматы» достигло девятилетнего пика.
Вместе с кинокритиком и шахматистом Максимом Андреевым «Фонтанка» подробно разбирала сериал-сенсацию, консультантом на съёмках которого выступал Гарри Каспаров.