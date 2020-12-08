Минометную мину нашли на чердаке дома, примыкающего к старым Крестам в Петербурге. Сигнализация на двери не сработала

Сотрудник ЖЭКа нашел во время утреннего обхода чердака дома 1 по улице Михайлова минометную мину.
Как рассказала мужчина «Фонтанке» 8 декабря, в доме Г-образной формы, расположенном рядом с комплексом изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной, общий чердак. Мина, судя по всему, времен ВОВ тихо лежала под одной из балок. При этом дверь чердака из парадной, где поднимался сотрудник ЖЭКа, оборудована сигнализацией. Однако она не срабатывала. Специалист предположил, что во время между предыдущим обходом и сегодняшним днем на чердак могли проникнуть через крышу либо через две парадные с черными лестницами, которые сигнализациями не оснащены.
На время работы правоохранительных органов из парадной вывели 15 человек.
По словам сотрудника ЖЭКа, на 12:30 мину уже унесли с крыши специалисты по разминированию.