Угонщики взялись за предпринимателей в Ленобласти. У заготовщика леса украли КАМАЗ за 6 млн рублей

Как стало известно «Фонтанке», в полицию Киришского района обратился 38-летний гендиректор местной компании, занимающейся лесозаготовками. Он сообщил, что в период с трех часов ночи до пяти утра 7 декабря с охраняемой площадки его фирмы в поселке Глажево был похищен грузовик КАМАЗ с гидроманипулятором 2018 года выпуска. Ущерб заявитель оценил в 5,95 миллиона рублей.

За ночь с 6 на 7 декабря угонщики лишили машин двух предпринимателей в Ленинградской области. Одну оставили без личной «КИА», второго — без дорогого спецтранспорта для заготовки леса.

Автомобиль не застрахован и не оборудован сигнализацией. Его не эксплуатировали с августа 2019 года.

В Волосовском районе с заявлением об угоне в полицию обратилась 45-летняя индивидуальная предпринимательница. Она сообщила об угоне своего KIA Sportage 2019 года выпуска. Автомобиль пропал от дома 23 в поселке Сельцо между 22 часами 6 декабря и 10:20 7 декабря. Ущерб женщина оценила в 1,26 миллиона рублей.

Камера наблюдения, установленная в районе места угона, записала, как в половине четвертого утра к машине подошел неизвестный человек, провел некоторые манипуляции, после чего сел в «КИА» и через 2 минуты на ней уехал.

По фактам обоих угонов возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).