В 180 млн рублей оценивает следствие хищения при поставках систем видеонаблюдения на стадион «Зенита»

О результатах расследования 8 декабря рассказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. По информации следствия, в качестве субподрядчика выступало ООО «Группа компаний "Охрана"», ее учредитель Алексей Кобыща объявлен в розыск. Оборудование было заказано у немецкого производителя, после чего злоумышленники, по мнению СК, провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. «В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — говорит Бастрыкин.

Об обысках по этому делу о крупном мошенничестве «Фонтанка» рассказывала в октябре 2019 года. Речь шла о системах безопасности, а выборочный анализ закупочных цен на оборудование показал, что стоимость завышалась от 30% до 100%. Проверялись и контракты ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло светодиодные экраны и работало не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства стадиона, а с ГК «Охрана».



Если конкретно о системах видеонаблюдения, то следствие заинтересовали 330 млн рублей, которые ГК «Охрана» перечислило петербургскому ООО «ИТ-Системы» за немецкие камеры производства «Dallmeier electronic GmbH&Co KG». «ИТ-Системы», судя по материалам дела, перенаправило деньги ООО «Атлант», оттуда они шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры. Часть денег потом вернулась на счета компаний, связанных с «ИТ-Системами», считали следователи. По этому поводу делался запрос в Интерпол.

