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В 180 млн рублей оценивает следствие хищения при поставках систем видеонаблюдения на стадион «Зенита»

Следственный комитет выявил хищение порядка 180 миллионов рублей при поставках систем видеонаблюдения на строительстве «Газпром Арены». Фигуранты знакомятся с материалами.

О результатах расследования 8 декабря рассказал глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. По информации следствия, в качестве субподрядчика выступало ООО «Группа компаний "Охрана"», ее учредитель Алексей Кобыща объявлен в розыск. Оборудование было заказано у немецкого производителя, после чего злоумышленники, по мнению СК, провернули ряд фиктивных сделок через знакомых посредников. «В результате мошеннических действий обвиняемых оборудование было закуплено почти на 180 миллионов рублей дороже», — говорит Бастрыкин.

Об обысках по этому делу о крупном мошенничестве «Фонтанка» рассказывала в октябре 2019 года. Речь шла о системах безопасности, а выборочный анализ закупочных цен на оборудование показал, что стоимость завышалась от 30% до 100%. Проверялись и контракты ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло светодиодные экраны и работало не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства стадиона, а с ГК «Охрана».

Если конкретно о системах видеонаблюдения, то следствие заинтересовали 330 млн рублей, которые ГК «Охрана» перечислило петербургскому ООО «ИТ-Системы» за немецкие камеры производства «Dallmeier electronic GmbH&Co KG». «ИТ-Системы», судя по материалам дела, перенаправило деньги ООО «Атлант», оттуда они шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры. Часть денег потом вернулась на счета компаний, связанных с «ИТ-Системами», считали следователи. По этому поводу делался запрос в Интерпол.

Среди фигурантов, которые знакомятся с материалами дела, Бастрыкин назвал Сергея Беляева (так зовут гендиректора ГК «Охрана») и Александра Половко (гендиректор «ИТ-Системы»). Кроме того, назван Дмитрий Сбруев. Экс-соучредитель компании «Ди энд эй Логистика» с таким именем и фамилией фигурировал в публикациях «Фонтанки». В 2017 году ему вменялось мошенничество, интерес «вызывало наличие у бизнесмена удостоверения Международной ассоциации полицейских.

Бенефициаром ГК «Охрана» является уроженец Потсдама Алексей Кобыща. В 2016 году она не без шансов боролась с «Метростроем» за генподряд по достройке стадиона. По итогам 2018 года выручка составила 830 млн рублей.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
только стадион-то городской, его у города никто не выкупал
OldObyvatel
Курям на смех! 180 млн. деревянных при стоимости в 43 млрд., из коих украдено, как минимум, четверть.
Не позорился бы главный следак.
Avs7153
Эй, следствие! Хорошь сопли жевать, помогите уже-таки Павлику...
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