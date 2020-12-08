Спасатели помогли вмёрзшей в лёд Химкинского водохранилища утке выбраться на берег. Птица не понимала, чего от неё хотят люди, и чуть не погибла. Видео спецоперации появилось в соцсетях 8 декабря.



Как сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, о терпящей бедствие утке сообщила женщина.



«Дежурная смена ПСС «Левобережная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 м от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним. Спасатели извлекли утку из ледяного плена, доставили на берег, где их встречала заявитель и волонтер из Центра реабилитации животных в Яхроме», — говорится в сообщении.

