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Спасатели показали, как доставали утку из замёрзшего Химкинского водохранилища. Правда, сперва её чуть не угробили

Спасатели помогли вмёрзшей в лёд Химкинского водохранилища утке выбраться на берег. Птица не понимала, чего от неё хотят люди, и чуть не погибла. Видео спецоперации появилось в соцсетях 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, о терпящей бедствие утке сообщила женщина.

«Дежурная смена ПСС «Левобережная» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провела разведку и обнаружила в 25 м от берега птицу, застрявшую между льдинами и примерзшую к ним. Спасатели извлекли утку из ледяного плена, доставили на берег, где их встречала заявитель и волонтер из Центра реабилитации животных в Яхроме», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, птица жутко испугалась спасателей и пыталась от них уплыть, но попала под лёд. Если бы льдину не подняли, утка могла задохнуться.

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Комментарии (2)

4u6uc
чёт хреново с логикой у пилота судна на воздушной подушке? нафиг пугать птицу, лёд колоть под спасателем и т.д.?
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