Защитники Муринского парка победили. Суд признал незаконным разрешение на строительство спорткомплекса «Нова Арены»

Куйбышевский районный суд Петербурга 8 декабря признал незаконным разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в Муринском парке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Незаконным было признано разрешение на строительство, которое в апреле 2019 года получила компания «Анна Нова». «Суд обязал службу государственного строительного надзора Петербурга отменить данное разрешение на строительство», - пояснили в пресс-службе судов.

Истцы ссылались на свою прошлую победу в судах (в двух инстанциях), а именно на признание незаконным постановления правительства города, которое перевело 1,8 га Муринского парка из зоны рекреации в зону размещения спортивных объектов. Кроме того, отмечалось, что отданная под застройку территория находится в границах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), а это исключает возведение спорткомплекса.