Защитники Муринского парка победили. Суд признал незаконным разрешение на строительство спорткомплекса «Нова Арены»

Куйбышевский районный суд Петербурга 8 декабря признал незаконным разрешение на строительство второй очереди спорткомплекса «Нова Арена» в Муринском парке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Незаконным было признано разрешение на строительство, которое в апреле 2019 года получила компания «Анна Нова». «Суд обязал службу государственного строительного надзора Петербурга отменить данное разрешение на строительство», - пояснили в пресс-службе судов.
Истцы ссылались на свою прошлую победу в судах (в двух инстанциях), а именно на признание незаконным постановления правительства города, которое перевело 1,8 га Муринского парка из зоны рекреации в зону размещения спортивных объектов. Кроме того, отмечалось, что отданная под застройку территория находится в границах зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), а это исключает возведение спорткомплекса.
Между тем, в октябре 2020 года Смольный продлил «Анне Нове» договор аренды земли на три года - до конца августа 2024 года.
В аренду участок компания «Анна Нова» получила в 2018 году, предварительно, территорию вывели из состава парка. С тех пор горожане борются за сохранение участка: в судах, на общественных слушаниях, с помощью митингов и акций. Летом 2019 года застройщик вырубил березовую рощу, после чего профильные вице-губернатору получили выговоры от главы города. Еще в апреле Александра Беглова просили подумать о переносе проекта «Анны Новы» на другое место.