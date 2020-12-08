У технического директора петербургской фирмы в Токсово увели новую «Тойоту», а безработный в Янино остался без «Инфинити»

Житель Петербурга и один из руководителей петербургской коммерческой фирмы лишились своих автомобилей во Всеволожском районе Ленобласти в декабре. В обоих случаях ущерб потянул на 2 миллиона.
Как стало известно «Фонтанке», утром 7 декабря в полицию обратился 50-летний житель Токсово, работающий техническим директором в торгово-инжиниринговой компании в Петербурге. Он сообщил, что между 22 часами 7 декабря и 9:50 7 декабря от дома 14 по Привокзальной улице Токсово кто-то похитил его черный Toyota Alphard 2020 года стоимостью 2 миллиона рублей.
Веером того же дня об угоне заявил 34-летний петербуржец, официально не работающий. В период с 10 утра 2 декабря по 17 часов 7 декабря от дома 5 по Оранжевой улице в поселке Янино-1 Всеволожского района был похищен его автомобиль Infiniti QX70. Черный представительский кроссовер 2017 года выпуска потерпевший оценил в 2,5 миллиона рублей.
По обоим фактам были возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).