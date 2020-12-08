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Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова призналась в допинге: Нас кололи во все места

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова употребляла допинг. Об этом бывшая биатлонистка и лыжница заявила в интервью сайту Sports.ru во вторник, 8 декабря.

По словам Резцовой, началось всё с «кровяного допинга». «У нас забирали кровь 3 или 4 раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу. У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала», — заявила Резцова.

Настоящий эффект она почувствовала от уколов, которые ей делали перед Олимпиадой в 1996 году.

«Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. В 96-м я вернулась в лыжи после родов Кристюши. Пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?» — подчеркнула бывшая спортсменка.

При этом Резцова добавила, что не знает о содержимом уколов.

Отметим, что в 2009 году Резцова уже признавалась в употреблении допинга. Однако в тот раз спортсменка говорила, что это произошло в 1999 году.

Свою последнюю индивидуальную награду на крупных соревнованиях Анфиса Резцова получила в 1992 году, когда стала победителем спринта на Олимпиаде в Альбервиле.

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Комментарии (6)

Antivse
Прям сенсация)
Давно все было, сейчас есть и всегда будет. В условиях запрета и того, что антидопинг всегда на шаг позади допинга, все сводится к одному - к бюджету мероприятий.
Кукушкинд
Ну и зачем рассказала? Вспомнила бабушка как девочкой была.
Весь спортивный мир использует допинг в том или ином виде. Только мы почему то крайние....
zelf
Да как-то и не сомневались.
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