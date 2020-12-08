Трехкратная олимпийская чемпионка Резцова призналась в допинге: Нас кололи во все места

По словам Резцовой, началось всё с «кровяного допинга». «У нас забирали кровь 3 или 4 раза в подготовительный период. Тренеры видели, когда мы чувствуем себя хорошо, и отправляли на сдачу. У нас брали 800 мл, выливали в банку. Ее в холодильник, потом нам вводили зимой — нашу же кровь. Наверное, кому-то это помогало — честно, по эффекту я ничего не чувствовала», — заявила Резцова.

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова употребляла допинг. Об этом бывшая биатлонистка и лыжница заявила в интервью сайту Sports.ru во вторник, 8 декабря.

Настоящий эффект она почувствовала от уколов, которые ей делали перед Олимпиадой в 1996 году.



«Чувствовала допинг, когда нас кололи во все места: и сюда, и сюда, и сюда. Да, эффект был. В 96-м я вернулась в лыжи после родов Кристюши. Пришла к доктору: всем делаете, давайте и мне. Надо заплатить за 4 месяца. И вот здесь на самом деле почувствовала добавку в организме. Не отрекаюсь от допинга, я это делала. Я не знаю, допинг это или не допинг, помощь или не помощь?» — подчеркнула бывшая спортсменка.



При этом Резцова добавила, что не знает о содержимом уколов.



Отметим, что в 2009 году Резцова уже признавалась в употреблении допинга. Однако в тот раз спортсменка говорила, что это произошло в 1999 году.



Свою последнюю индивидуальную награду на крупных соревнованиях Анфиса Резцова получила в 1992 году, когда стала победителем спринта на Олимпиаде в Альбервиле.

