Mail.ru покупает 25% «Учи.ру» за 3,75 млрд. Оценка компании в 15 раз больше, чем выручка в 2019 году

Помимо Mail.ru Group, в сервис также инвестируют Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Сумма сделки с ними не разглашается, известно только, что компании получат миноритарную долю «Учи.ру».

Mail.ru Group покупает 25% образовательного онлайн-сервиса для школьников «Учи.ру» за 3,75 млрд рублей. Как сообщает компания 8 декабря, сделка проводится с возможностью увеличения доли через опцион. Первый — до 49,5% — может быть реализован до конца 2021 года. Основатели компании при этом останутся акционерами и продолжат развивать платформу.

«Распространение коронавирусной инфекции и переход на дистанционное обучение в РФ привели к существенному росту спроса на образовательные услуги с применением онлайн-платформ и инструментов, — сообщают в РФПИ. — «Учи.ру» является лидером в сегменте дополнительного онлайн-образования для школьников, ее услугами пользуются более 8 млн учеников и 350 тыс. преподавателей в 35 тыс. школ по всей стране».



По ожиданиям Mail.ru Group, выручка «Учи.ру» в 2020-м составит около 3 млрд рублей — почти втрое больше, чем в прошлом году. На международном рынке планируется, что в 2020-м выручка сервиса вырастет до 2 млн долларов — в восемь раз больше, чем в 2019-м. «Объединенная платформа «Учи.ру» имеет потенциал роста не менее чем на 30% в год в 2020–2023 годах с плановой маржинальностью более 30%», — отмечают в компании.



В портфеле Mail.ru Group «Учи.ру» станет не первым проектом из сегмента онлайн-образования. Компания также развивает сервисы «Алгоритмика», Skillbox, GeekBrains и другие.



«Учи.ру» — ведущий игрок на рынке онлайн-образования. Сервис основан в 2012 году, он активно развивает свои проекты за рубежом — в том числе в США, Канаде, Индонезии и других странах. По данным СПАРК, ООО «Учи.ру» принадлежит частным лицам: основателям сервиса Ивану Коломоецу и Евгению Милютину по 17,11%, бывшему президенту Merlion Алексею Сонка — 20,17%, а также Владимиру Зубрилину (17,43%), Андрею Суздальцеву (15,37%), Юрию Вировцу (4,86%), Екатерине Каширской (4,85%), Екатерине Зотовой (2,3%) и Евгению Воронцову (0,8%).

