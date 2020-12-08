Как сообщает 8 декабря телеканал Sky News , бабушка из Ковентри, которая всего четыре года назад закончила работать (она была продавцом в ювелирном магазине), привилась сегодня в 6:30 утра по местному времени (9:30 мск) в университетской больнице Ковентри. Через 21 день ей сделают второй укол.

Маргарет Кинан, 90-летняя жительница Великобритании, первой в мире получила вакцину от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, то есть в рамках программы вакцинации.

По словам Маргарет, это «привилегия» и «лучший подарок на день рождения, который она могла пожелать», поскольку это означает, что она сможет в новом году встретиться со своей семьёй и друзьями после того, большую часть 2020 года провела одна.

Великобритания стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия) по завершении всех клинических испытаний. Это было сделано 2 декабря. На рассмотрении регулятора находятся две другие вакцины, от компаний Moderna и AstraZeneca (США, Великобритания), но сроки их одобрения неизвестны.

Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своей вакцины от COVID-19. Её хотят зарегистрировать и в России.

