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Лучший подарок на день рождения. Первой в мире прививку Pfizer/BioNTech сделала 90-летняя дама

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Маргарет Кинан, 90-летняя жительница Великобритании, первой в мире получила вакцину от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний, то есть в рамках программы вакцинации.

Как сообщает 8 декабря телеканал Sky News, бабушка из Ковентри, которая всего четыре года назад закончила работать (она была продавцом в ювелирном магазине), привилась сегодня в 6:30 утра по местному времени (9:30 мск) в университетской больнице Ковентри. Через 21 день ей сделают второй укол.

По словам Маргарет, это «привилегия» и «лучший подарок на день рождения, который она могла пожелать», поскольку это означает, что она сможет в новом году встретиться со своей семьёй и друзьями после того, большую часть 2020 года провела одна.

Великобритания стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия) по завершении всех клинических испытаний. Это было сделано 2 декабря. На рассмотрении регулятора находятся две другие вакцины, от компаний Moderna и AstraZeneca (США, Великобритания), но сроки их одобрения неизвестны.

Pfizer Inc и немецкая биотехнологическая компания BioNTech S заверили в высокой эффективности своей вакцины от COVID-19. Её хотят зарегистрировать и в России.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V». В ЕС перспективной считается разработка, которую готовит фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

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Комментарии (3)

Чингачгук
Надеюсь, что в середине следующего года станут доступны иностранные вакцины
Виктор Кочуров
BBC: Третья фаза испытаний вакцины Pfizer и BioNTech будет продолжаться еще два года.
В течение этого времени ученые будут продолжать собирать данные об ее эффективности и безопасности.

Так что, стартовали они без всякой там третьей фазы. Впрочем, как и мы.
spb7771250
Запомните, пжл, этот факт. Первыми в мире начали массовую вакцинацию англичане. Жаль, что в РФ не могут произвести третью фазу испытаний с публикацией результатов, жаль, что не могут произвести в нужных количествах. Подождем. Думаю, к середине следующего года и в РФ начнется массовая вакцинация.
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