Обладатель трёх «Оскаров» и автор фильма про Путина Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС

Американский оскароносный режиссёр Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области. Съёмочная группа работает на станции во вторник, 8 декабря. Информацию об этом изданию РИА Новости сообщили представители объекта.
Для какой именно ленты Стоуну нужны кадры с АЭС — пока неизвестно. Подробности проекта держатся в секрете. Известно, что Стоун уедет утром 9 декабря, а до этого сотрудники проведут для него экскурсии по реакторному, машинному залам, блочному пункту управления, а также по четвёртому энергоблоку, где находится единственный в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-800. В пресс-службе Белоярской АЭС уточнили, что режиссёр интересуется замкнутым ядерным топливным циклом, а также вопросами экологии.
В 2016 году Оливер Стоун снял ленту «Сноуден», в 2017-м — четырёхсерийный фильм «Интервью с Путиным», где режиссёр беседует с российским президентом. Ленту, в частности, показывали на Первом канале. Позже была напечатана одноимённая книга, которая также вышла в аудиоформате. Режиссёр — обладатель трёх «Оскаров». Первую статуэтку он получил за лучший адаптированный сценарий к фильму «Полуночный экспресс», две другие — за картины «Взвод» и «Рождённый четвёртого июля». Обе работы посвящены теме войны во Вьетнаме.