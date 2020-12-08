Обладатель трёх «Оскаров» и автор фильма про Путина Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС

Американский оскароносный режиссёр Оливер Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области. Съёмочная группа работает на станции во вторник, 8 декабря. Информацию об этом изданию РИА Новости сообщили представители объекта.



Для какой именно ленты Стоуну нужны кадры с АЭС — пока неизвестно. Подробности проекта держатся в секрете. Известно, что Стоун уедет утром 9 декабря, а до этого сотрудники проведут для него экскурсии по реакторному, машинному залам, блочному пункту управления, а также по четвёртому энергоблоку, где находится единственный в мире ядерный реактор на быстрых нейтронах БН-800. В пресс-службе Белоярской АЭС уточнили, что режиссёр интересуется замкнутым ядерным топливным циклом, а также вопросами экологии.

