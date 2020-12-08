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Петербург обогнал Москву по числу смертей горожан с COVID-19 за сутки

Северная столица возглавила список российских городов, где за минувшие сутки выявлено наибольшее число смертей среди местных жителей с COVID-19. Об этом 8 декабря говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленным данным, за указанный период в городе зарегистрировано 86 летальных случаев — это новый рекорд с начала месяца (до этого максимальный показатель был зафиксирован 1 декабря — 85 летальных случаев). Общее количество погибших с коронавирусом петербуржцев увеличилось до 5 947.

Москва заняла второе место в списке: за минувшие сутки в столице подтвердили 71 смерть от COVID-19. Третья строчка досталась Московской области с 33 умершими с COVID-19.

В России за тот же период зарегистрировали 562 летальных случая. Всего с начала пандемии с диагнозом «коронавирус» скончались 44 159 жителей страны.

О суточном приросте заболевших COVID-19 в Петербурге и России читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (3)

kuk-vasyusha
Сейчас сомик закроет все больнички с плановой помощью, и все в рай
Pastulat0
Из-за жёсткого бездействия властей города, в частности смольного и губернатора, скоро обгоним Америку с Индией вместе взятых.
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