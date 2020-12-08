Петербург обогнал Москву по числу смертей горожан с COVID-19 за сутки

Северная столица возглавила список российских городов, где за минувшие сутки выявлено наибольшее число смертей среди местных жителей с COVID-19. Об этом 8 декабря говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Согласно обновленным данным, за указанный период в городе зарегистрировано 86 летальных случаев — это новый рекорд с начала месяца (до этого максимальный показатель был зафиксирован 1 декабря — 85 летальных случаев). Общее количество погибших с коронавирусом петербуржцев увеличилось до 5 947.

