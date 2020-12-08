В Петербурге за сутки снова выявили более 3700 заболевших коронавирусом. По России цифры пошли вниз

За последние сутки в Петербурге выявили 3734 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Количество новых заболевших колеблется в пределах статистической погрешности — накануне зафиксировали 3741 случай (рекорд пока составляет 3753). По России наблюдается незначительное снижение заболеваемости — за 24 часа выявили 26 097 случаев (против 28 142 накануне).



Новых заболевших по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (5232) и Петербург (3734), происходящее в которых, как считают в Роспотребнадзоре, определяет ситуацию в стране.