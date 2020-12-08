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В Петербурге за сутки снова выявили более 3700 заболевших коронавирусом. По России цифры пошли вниз

За последние сутки в Петербурге выявили 3734 случая заражения коронавирусом. Об этом 8 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Количество новых заболевших колеблется в пределах статистической погрешности — накануне зафиксировали 3741 случай (рекорд пока составляет 3753). По России наблюдается незначительное снижение заболеваемости — за 24 часа выявили 26 097 случаев (против 28 142 накануне).

Новых заболевших по-прежнему находят во всех регионах страны. Лидерами по ежедневному приросту остаются Москва (5232) и Петербург (3734), происходящее в которых, как считают в Роспотребнадзоре, определяет ситуацию в стране.

В петербургском оперативном штабе рассказали, что за день на коронавирус проверили 34 775 человек. Медицинское наблюдение необходимо для 2149. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге составляет 155 628.

С начала пандемии в России зафиксировали 2 515 009 случаев коронавируса. По этому показателю РФ опережают всего несколько стран: Бразилия (6,6 миллиона), Индия (почти 9,7 миллиона) и США (14,9 миллиона). От коронавируса в России вылечились 1 981 526 россиян, а для 44 159 COVID-19 закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

263772241
2.5 ляма ууух
У француз ком оказалась кишка тонка с нами тягаться. Ввели свои тупые ограничения, и теперь у них обваливается число заболевших заболевших, лошары
вадики
Значитсо в реальности тыс 7000 заболевших(((((
vdaru
У одного пришедшего к вам человека может не оказаться теста (он бы просто к вам не пришел без него - делать ему больше нечего как гулять по больным), но не 13 дней подряд. Есть еще платные лаборатории, которые за деньги вам дадут все что угодно.
Я говорю о том, что невозможно 2 недели иметь одинаковые данные по 5 млн. городу - это издевательство над статистикой как наукой.
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