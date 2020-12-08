С российских коррупционеров за год взыскали сумму, которую ежегодно воруют из федерального бюджета

Более 2 млрд рублей возмещено по коррупционным преступлениям в 2020 году. Об этом 8 декабря рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.



«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — отметил председатель СКР.



Как рассказал Бастрыкин, с 2011 года государству и потерпевшим от коррупции гражданам было возмещено почти 34 млрд рублей.



Сумма в 2,3 млрд рублей созвучна с той, что в начале 2020-го озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Тогда он заявил, что ежегодно из федерального бюджета крадут 2–3 млрд рублей.

