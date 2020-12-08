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С российских коррупционеров за год взыскали сумму, которую ежегодно воруют из федерального бюджета

Более 2 млрд рублей возмещено по коррупционным преступлениям в 2020 году. Об этом 8 декабря рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей и наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей», — отметил председатель СКР.

Как рассказал Бастрыкин, с 2011 года государству и потерпевшим от коррупции гражданам было возмещено почти 34 млрд рублей.

Сумма в 2,3 млрд рублей созвучна с той, что в начале 2020-го озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Тогда он заявил, что ежегодно из федерального бюджета крадут 2–3 млрд рублей.

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Комментарии (8)

тат2007amg
Легальные коррупционеры имеют в разы больше..
Хороший Плохой
От куда такая осведомленность?
Nemcoff
Вроде в этой номинации мы всегда были среди мировых лидеров. Кудрин наверно в единицах измерения ошибся, не 2 миллиарда, а 2 триллиона.
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