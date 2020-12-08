Роскомнадзор считает, что масштабная вакцинация в России уже началась. И требует избегать публикации фейков

Роскомнадзор предупредил соцсети и СМИ о недопустимости публикации неподтвержденной информации о коронавирусе «в связи с началом масштабной вакцинации». Об этом сообщается 8 декабря на сайте ведомства.



В первую очередь речь идет о непроверенных данных, «касающихся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении.



«Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — заявили в РКН.

