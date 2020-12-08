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Роскомнадзор считает, что масштабная вакцинация в России уже началась. И требует избегать публикации фейков

Роскомнадзор предупредил соцсети и СМИ о недопустимости публикации неподтвержденной информации о коронавирусе «в связи с началом масштабной вакцинации». Об этом сообщается 8 декабря на сайте ведомства.

В первую очередь речь идет о непроверенных данных, «касающихся необходимости вакцинации, её безопасности и используемых вакцин от COVID-19», — говорится в сообщении.

«Публикация подобной недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов управления здравоохранением, вызывает недоверие населения к реализуемым в стране мероприятиям по профилактике новой коронавирусной инфекции. Все это может привести к росту заболеваемости, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — заявили в РКН.

Владимир Путин ранее объявил, что массовая вакцинация должна начаться в России уже на этой неделе — первые на очереди учителя и врачи. Правда, пока официально сообщалось только о прививочной кампании в армии и в Москве и Подмосковье. Как рассказал сегодня губернатор Петербурга, в Петербург 50 тысяч доз должны поступить только после Нового года. В итоге город должен получить полмиллиона доз, однако точно неизвестно — когда. Да и это вряд ли позволит привить всех, учитывая, что, только по официальным данным, в Петербурге проживают более пяти миллионов человек.

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Комментарии (10)

Чингачгук
А то, что масштабная вакцинация в России началась это точно не фейк? Где можно узнать о количестве вакцинированных в Питере или например в Воронеже? А за "восхвалиние импортных вакцин" уголовка будет?
Владислав М
А где почитать о 100% безопасности вакцины? Где ознакомиться со списком противопоказаний? Кто ответит, если вакцина мне навредит?
260657101
А когда не фейки про вакцину Спутник V будут? Когда будут опубликованы как это положено, в медицинских журналах и проверены данные по результатам тестов? Пока этого нет, пока как это принято, все что мы знаем это все пресс-релизы, а значит тоже может быть фейки.
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