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Священник из Санкт-Петербургской епархии может возглавить фонд помощи детям с редкими заболеваниями

На пост главы фонда помощи детям с орфанными заболеваниями Минздрав предлагает назначить протоиерея Санкт-Петербургской епархии Александра Ткаченко.

Об этом сообщает 8 декабря «Фармвестник» со ссылкой на источники. Министерство здравоохранения направило в правительство проект указа президента «О создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями». Для создания этого фонда 23 ноября Путин подписал закон о повышении налога на доходы свыше 5 млн рублей в год до 15%. В попечительский совет фонда войдут 15 человек, в том числе доктор Леонид Рошаль, актер Константин Хабенский, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, добавляет «Коммерсантъ».

Александр Ткаченко — основатель и генеральный директор первого в России Детского хосписа, о котором не раз писала «Фонтанка». Он также возглавляет комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе.

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Комментарии (2)

victor_k
возглавит и с3.14т всё редкостно до копейки.
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