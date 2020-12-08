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Эксперты подсчитали, сколько стоит оливье. Один ингредиент подешевел

Стоимость салата оливье с варёной колбасой на семью из четырёх человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 рубля.

Как сообщает 8 декабря ТАСС, подсчёты провела ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

В рецепт входят картофель (500 г), морковь (200 г), репчатый лук (100 г), свежие огурцы (400 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), зеленый горошек (380 г), майонез (200 г), рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов. Картофель обойдётся в 13,05 рубля, морковь — в 6,42 рубля, лук — в 2,5 рубля, яйца — в 26,3 рубля, колбаса — в 122,3 рубля, зелёный горошек — в 63,84 рубля, огурцы — в 40,16 рубля, майонез — в 37,8 рубля. Сумма составляет 312,37 руб.

Подорожали все ингредиенты салата, кроме одного — огурцов. Килограмм этих овощей, по данным Руспродсоюза, за год подешевел на 20 рублей — с 120,6 рубля до 100,4 рубля.

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Комментарии (15)

Cashmare
про огурцы заливать не надо, яйца уже подорожали на десятку за неделю, огурцы ближе к делу тоже взлетят
Tattiana
Вообще-то оливье делают или с маринованными огурцами, или с солёными. Можно положить немножко свежего, но тогда салат нужно срочно съесть, а не оставлять на 1-е число, т.к. салат со свежим огурцом потечёт (свежий огурец будет выделять сок).
SERGEY111
Один и главный ингредиент после успешного"импортозамещения" точно подешевел - это тот что на выходе получается .
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