Эксперты подсчитали, сколько стоит оливье. Один ингредиент подешевел

Стоимость салата оливье с варёной колбасой на семью из четырёх человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 рубля.

Как сообщает 8 декабря ТАСС, подсчёты провела ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

В рецепт входят картофель (500 г), морковь (200 г), репчатый лук (100 г), свежие огурцы (400 г), куриные яйца (4 штуки), вареная колбаса (300 г), зеленый горошек (380 г), майонез (200 г), рассказал зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов. Картофель обойдётся в 13,05 рубля, морковь — в 6,42 рубля, лук — в 2,5 рубля, яйца — в 26,3 рубля, колбаса — в 122,3 рубля, зелёный горошек — в 63,84 рубля, огурцы — в 40,16 рубля, майонез — в 37,8 рубля. Сумма составляет 312,37 руб.