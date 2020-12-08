В «Яндекс.Картах» появился «Навигатор»

«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Карты» предупредят о камерах, ограничениях скорости, пробках, перекрытиях и авариях. Никакого лишнего расхода энергии и отвлекающих факторов: голос карт работает, даже если свернуть приложение или выключить экран.

В обновленном приложении можно найти ближайшие парковки, заправки, посмотреть альтернативный маршрут и полосу для перестроения или съезда. Новый режим навигатора даст подсказки даже тогда, когда пользователь и так знает, куда ехать. В этом случае нужно просто включить режим навигатора, нажав на иконку на главном экране.

Но не только новые функции отличают обновленное приложение. Дизайн навигации в картах стал более удобным для водителей. Элементы управления отображаются крупнее, дороги — контрастнее, а высота зданий — ниже. Кроме того, можно выбрать вид карты — 2D или 3D.

«Яндекс.Навигатор» продолжает работать — выбирать между двумя приложениями водители могут, исходя из собственного удобства и привычек.

«Многие люди пользуются двумя приложениями для разных городских сценариев: картами для пешеходных маршрутов, а навигатором — для автомобильных. Чтобы не нужно было переключаться между ними, мы добавили возможности навигатора в карты. При этом навигатор по-прежнему остаётся отдельным приложением, любимым большинством профессиональных водителей», — сообщил руководитель сервиса «Яндекс.Карты» Олег Левчук.

«Яндекс.Карты» — универсальный сервис, с помощью которого можно построить самые сложные маршруты, в том числе междугородние. Приложение поможет выйти на остановку к нужному автобусу или трамваю, найти подъезд в доме, выбрать ресторан, забронировать отель или записаться в парикмахерскую. Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуется 50 миллионов человек.



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