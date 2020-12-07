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В Таиланде подвесной мост не выдержал веса тридцати участниц конкурса красоты. Эффектное падение попало на видео

30 участниц конкурса красоты «Мисс Таиланд» упали вместе с подвесном мостом в городе Чиангмай. Об этом 7 декабря пишет Newsflare.

По данным издания, на второй день конкурса девушки позировали для фотографий на мосту возле кафе. Однако канаты не выдержали их веса, и мост обрушился в грязную воду вместе с красавицами. Пострадали трое — у одной порезы и ссадины на лбу, двое отделалились легкими царапинами. Владелец кафе уже выделил 500 тысяч бат (1,2 млн руб.) на лечение конкурсанток.

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Комментарии (3)

закоренелый ленинградец
Блин. И не одного крокодила в реке.
hal9000
Мост наверно инженеры Автоваза натягивали...
aaignat
Это те красавицы, что с кадыками и пришитыми титюлями?
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