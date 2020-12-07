На Васильевском острове 20 домов ждут ремонта прохудившейся трубы. Некоторые засыпают с холодными батареями

О коммунальных проблемах «Фонтанке» 7 декабря сообщили жители Наличной, 11. В семиэтажке, которая находится в ведении ЖКС-1 Василеостровского района, в пещерных условиях начинали утро понедельника: к десяти утра пропала горячая вода, остыли батареи. Умывание из тазиков отбросило жителей на неделю назад — по их словам, 1 декабря в квартирах также холодало.

Два десятка жилых домов попали в зону ремонта трубопровода на Васильевском острове в Петербурге при декабрьском минусе. Обогреть обещают по резервной схеме, но спасает она не всех.

Изменением климата в квартирах горожане обязаны трубе на Гаванской улице, 12/2. Как сообщают в «Теплосети Санкт-Петербурга», утром там обнаружили технологическое нарушение и приступили к замене ненадёжного участка.



«В зоне проведения работ обеспечена возможность подачи ГВС и тепла по резервной схеме», — уточняют в пресс-службе, отмечая, что теплоэнергетики предоставили возможность не морозить жильцов, но дальнейшее зависит от управляющих компаний.



По данным «Фонтанки», всего в зону ремонта попали 20 жилых домов. «Необходимо производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления», — подсказывает УК поставщик тепла.



Предполагается, что закаляться осталось недолго. Ремонт трубопровода на Гаванской планируют закончить к четырём ночи 8 декабря.

