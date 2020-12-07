Ученые заявили о разработке теста, показывающего шансы на выживание при коронавирусе

Группа британских и немецких ученых заявила о разработке анализа крови, который позволяет предсказать развитие болезни у пациентов с COVID-19. Об этом 7 декабря пишет The Guardian.



В изобретении принимали участие лондонский институт Фрэнсиса Крика и берлинский университет «Шарите» (в его клинике лечили Алексея Навального). Профессор биохимии Маркус Ралсер уверяет, что открытие позволит оценить шансы пациента на выживание и спрогнозировать ухудшение или улучшение состояния. В крови пациентов, больных COVID-19, ученые обнаружили белки — они появлялись в разных объемах в зависимости от состояния человека и остроты его заболевания. Под наблюдение попали 160 пациентов — кровь у них взяли при госпитализации и затем следили за их состоянием. Тест испытали на 24 тяжелобольных — анализ крови позволил предсказать развитие болезни в 18 из 19 случаев, когда пациенты выжили, и во всех пяти случаях, когда они умерли.

