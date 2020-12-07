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Ученые заявили о разработке теста, показывающего шансы на выживание при коронавирусе

Группа британских и немецких ученых заявила о разработке анализа крови, который позволяет предсказать развитие болезни у пациентов с COVID-19. Об этом 7 декабря пишет The Guardian.

В изобретении принимали участие лондонский институт Фрэнсиса Крика и берлинский университет «Шарите» (в его клинике лечили Алексея Навального). Профессор биохимии Маркус Ралсер уверяет, что открытие позволит оценить шансы пациента на выживание и спрогнозировать ухудшение или улучшение состояния. В крови пациентов, больных COVID-19, ученые обнаружили белки — они появлялись в разных объемах в зависимости от состояния человека и остроты его заболевания. Под наблюдение попали 160 пациентов — кровь у них взяли при госпитализации и затем следили за их состоянием. Тест испытали на 24 тяжелобольных — анализ крови позволил предсказать развитие болезни в 18 из 19 случаев, когда пациенты выжили, и во всех пяти случаях, когда они умерли.

«Мы можем предсказывать, кому из пациентов потребуются дополнительный кислород и дыхательный аппарат. Есть также маркеры, которые указывают, что пациенты не страдают острой формой заболевания, но с высокой вероятностью им станет хуже», — пояснил Ралсер. По его словам, это сильно увеличит шансы на выживание тяжелых пациентов.

Ученые планируют в ближайшее время согласовать использование их тестов с больницами в США, Германии и Великобритании. При этом профессор Королевского колледжа Лондона Мануэль Мэйр в комментарии The Guardian подчеркнул, что для массового применения подобных тестов нужны дополнительные исследования.

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Комментарии (2)

vader
Так если б только пилили... ведь следующий логический шаг - делаем этот тест поголовно всем и делим на "хороших" и "плохих"... еще до всякого заболевания. Типа ой, тебе же, если что, тяжко придется, а давай мы тебя заранее пожизненно изолируем, для твоего же блага...
virusanet
пилите, шура, пилите...(c)
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