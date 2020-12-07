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Возвращение в Ледовый не помогло СКА. Армейцы уступили рижскому «Динамо» по буллитам

Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против рижского «Динамо», который прошел в понедельник, 7 декабря, в Санкт-Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 3:4 по буллитам.

Голы за СКА в основное время забили Иван Морозов (10 минута), Мальте Стрёмвалль (11, 27). У рижан отличились Мэтью Майоне (26 - в большинстве), Джей Си Лайпон (32), Микс Индрашис (52). В овертайме зрители забитых шайб не увидели. В серии буллитов сильнее оказалось «Динамо».

Встреча проходила в Ледовом дворце. СКА получил разрешение провести матч со зрителями буквально в день матча. На трибунах, согласно официальному протоколу, собралось 4296 зрителей. Полная вместимость Ледового составляет 12 300 человек, таким образом, заполнен он был менее, чем на половину.

© Фонтанка.Ру

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