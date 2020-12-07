Роспотребнадзор продлил ковидные ограничения в детсадах и школах до 2022 года

Школы и детские сады в России продолжат работать по правилам, установленным в условиях коронавируса, весь следующий год. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.



Документ опубликован 7 декабря на официальном портале правовой информации. Санитарно-эпидемические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи, которые действовали до 1 января следующего года, продлены до 1 января 2022-го.



Постановление, которое было принято 30 июня, запрещает массовые мероприятия «с участием различных групп лиц» в детских организациях, вводит обязательную проверку температуры для школьников и детсадовцев и обязывает школы закрепить за одним классом определённый кабинет, где будут проходить большинство занятий. Исключения - физическая культура, изо, уроки труда, а также химия и физика.

