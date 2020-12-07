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Роспотребнадзор продлил ковидные ограничения в детсадах и школах до 2022 года

Школы и детские сады в России продолжат работать по правилам, установленным в условиях коронавируса, весь следующий год. Это следует из постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Документ опубликован 7 декабря на официальном портале правовой информации. Санитарно-эпидемические правила по работе образовательных организаций для детей и молодежи, которые действовали до 1 января следующего года, продлены до 1 января 2022-го.

Постановление, которое было принято 30 июня, запрещает массовые мероприятия «с участием различных групп лиц» в детских организациях, вводит обязательную проверку температуры для школьников и детсадовцев и обязывает школы закрепить за одним классом определённый кабинет, где будут проходить большинство занятий. Исключения - физическая культура, изо, уроки труда, а также химия и физика.

В документе указано, что в школах и детских садах должны быть антисептики, игрушки дошколят необходимо обрабатывать каждый день, классы и комнаты - проветривать.

Дистанционное обучение школьников остаётся в ведении регионов. В Петербурге обязательного дистанта в настоящее время нет. Родителям разрешено переводить детей на удалённую учёбу по желанию, в этом случае освоение знаний происходит самостоятельно. К 7 декабря количество классов на удаленке из-за карантина по коронавирусу перевалило за четыре сотни. Александр Беглов сегодня заявил, что не исключает продления зимних каникул для старшеклассников и перевода средней и старшей школы на дистант.

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Комментарии (1)

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Сдаётся мне, когда-нибудь и Анна Юрьевна войдет в историю, как и князь Потёмкин со своими "деревнями".
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