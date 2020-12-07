FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Стало известно, с кем сборная России по футболу поспорит за выход на чемпионат мира-2022

Жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года прошла в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где ее соперниками станут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.

Европейские сборные разбиты на пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все сборные в группе сыграют друг с другом дважды - дома и на выезде с марта по ноябрь 2021 года. 10 команд, занявшие первые места, выйдут напрямую на ЧМ-2022. Еще 10 команд со вторых мест сразятся в плей-офф.

Помимо 10 команд, занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

terry18
Сколько заплатила Россия за такую "жеребьёвку"?
260551481
С антидопинговым комитетом если...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний