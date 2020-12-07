Стало известно, с кем сборная России по футболу поспорит за выход на чемпионат мира-2022

Жеребьёвка квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года прошла в понедельник, 7 декабря. Сборная России попала в группу H, где ее соперниками станут Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.



Европейские сборные разбиты на пять групп по шесть команд и пять групп по пять команд. Все сборные в группе сыграют друг с другом дважды - дома и на выезде с марта по ноябрь 2021 года. 10 команд, занявшие первые места, выйдут напрямую на ЧМ-2022. Еще 10 команд со вторых мест сразятся в плей-офф.



Помимо 10 команд, занявших второе место на групповом этапе, в стыковых матчах будут также участвовать два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд будут разделены на три раунда плей-офф. Команды в марте 2022 года будут проводить матчи на выбывание, чтобы определить последние три европейские страны, которые поедут в Катар.

