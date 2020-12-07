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В Германии хотят ввести жёсткий локдаун после Рождества

Власти ФРГ обсуждают введение жёстких ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Как сообщает 7 декабря газета Bild, локдаун может быть введён с 27 декабря.

После Рождества (его католики отмечают 25 декабря), согласно планам, будут работать только супермаркеты.

Окончательное решение будет принято на совещании канцлера Германии Ангелы Меркель с главами федеральных земель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии приближается к 1 млн 195 тыс., умерли 19 060 человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов 7 декабря также допустил возможность жёсткого локдауна. По его словам, мест в больницах хватит до Нового года, а «дальше — красная черта».

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Комментарии (2)

nuga
да,они с Бегловым заодно!
Павел Михайлов
А почему после, а не ДО Рождества локдаун собираются вводить? Логика не просматривается.
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