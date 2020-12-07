В Германии хотят ввести жёсткий локдаун после Рождества

Власти ФРГ обсуждают введение жёстких ограничений из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Как сообщает 7 декабря газета Bild, локдаун может быть введён с 27 декабря.

После Рождества (его католики отмечают 25 декабря), согласно планам, будут работать только супермаркеты.

Окончательное решение будет принято на совещании канцлера Германии Ангелы Меркель с главами федеральных земель.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Германии приближается к 1 млн 195 тыс., умерли 19 060 человек.