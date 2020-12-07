Пожилую женщину спасли из горящей квартиры под крышей высотки на Кузнецова

Женщине преклонного возраста потребовалась помощь врачей в результате пожара в Красносельском районе Петербурга 7 декабря. Из загоревшейся квартиры её вывели спасатели.



Как сообщили в городском МЧС, информация о пожаре на проспекте Кузнецова, 32, поступила на пульт дежурного незадолго до половины восьмого вечера. Помощь огнеборцев потребовалась на 13 этаже пятнадцатиэтажки, где загорелась однокомнатная квартира.

Оттуда вовремя успели вывести 82-летнюю женщину. С отравлением угарным газом её увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Немногим ранее с похожими симптомами там оказалась 87-летняя жительница Спасского переулка, которой стало плохо после пожара у соседей.