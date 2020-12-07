FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Пожилую женщину спасли из горящей квартиры под крышей высотки на Кузнецова

Женщине преклонного возраста потребовалась помощь врачей в результате пожара в Красносельском районе Петербурга 7 декабря. Из загоревшейся квартиры её вывели спасатели.

Как сообщили в городском МЧС, информация о пожаре на проспекте Кузнецова, 32, поступила на пульт дежурного незадолго до половины восьмого вечера. Помощь огнеборцев потребовалась на 13 этаже пятнадцатиэтажки, где загорелась однокомнатная квартира.

Оттуда вовремя успели вывести 82-летнюю женщину. С отравлением угарным газом её увезли в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. Немногим ранее с похожими симптомами там оказалась 87-летняя жительница Спасского переулка, которой стало плохо после пожара у соседей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний